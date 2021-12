È il giorno dello sciopero generale. Si ferma il trasporto (e non solo) (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il giorno dello sciopero generale, proclamato da Cgil e Uil contro l'ultima legge di Bilancio del governo. Gli stessi segretari delle due sigle Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri questa mattina sono in piazza del Popolo a Roma, dove dalle 10 inizia la manifestazione. Il loro intervento è previsto per le 11 e 30. Una chiamata a raccolta a cui non ha rispoto la Cisl, con il segretario Luigi Sbarra che ha criticato i colleghi per la loro scelta. Quali settori si fermano? Aderiscono allo sciopero di oggi lavoratori di diversi settori pubblici e privati: in particolare il trasporto ferroviario, aereo e quello locale. E poi ancora gli autostrasportatori, il personale della logistica e dei porti, così come quello della rete autostradale. Non vi prenderanno parte, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 dicembre 2021) È il, proclamato da Cgil e Uil contro l'ultima legge di Bilancio del governo. Gli stessi segretari delle due sigle Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri questa mattina sono in piazza del Popolo a Roma, dove dalle 10 inizia la manifestazione. Il loro intervento è previsto per le 11 e 30. Una chiamata a raccolta a cui non ha rispoto la Cisl, con il segretario Luigi Sbarra che ha criticato i colleghi per la loro scelta. Quali settori sino? Aderiscono allodi oggi lavoratori di diversi settori pubblici e privati: in particolare ilferroviario, aereo e quello locale. E poi ancora gli autostrasportatori, il personale della logistica e dei porti, così come quello della rete autostradale. Non vi prenderanno parte, ...

