È coppia nel mondo della tv | la conduttrice e l’attore ufficializzano così E sono belli

Sembra ieri, almeno per chi è un seguace di Uomini e Donne, che una giovanissima Ginevra Pisani esordiva nello studio televisivo del dating show di Maria De Filippi. Il suo sogno era certamente trovare l'amore, ma si era subito vista la sua passione per quel mondo, ora centro della sua carriera. Quell'avventura le ha fatto conoscere il suo primo vero fidanzato Claudio D'Angelo. Dopo anni insieme è finita, ora c'è Alessio Vassallo. C'era chi, tra gli affezionati telespettatori, credevano in un sentimento senza fine per Ginevra Pisani (1998) e l'ex tronista di Uomini e Donne Claudio D'Angelo (1986). Tra i due c'erano ben 12 anni di differenza, ma l'ex professoressa de L'Eredità si era da subito dimostrata più matura della sua età. Insieme erano affiatati come pochi coi loro buffi video di coppia. Tempo fa è finita, ...

