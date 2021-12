Dybala è il capocannoniere bianconero: il confronto con il passato (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulo Dybala con cinque reti: era dal 1991/92 che il capocannoniere bianconero dopo 17 giornate non contava così poche reti (Pierluigi Casiraghi – cinque gol). In generale, il singolo girone d’andata in una Serie A a 20 squadre in cui il miglior marcatore bianconero ha realizzato il minor numero di gol è il 2012/13, con Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella a sei reti. La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga nella competizione. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i ... Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulocon cinque reti: era dal 1991/92 che ildopo 17 giornate non contava così poche reti (Pierluigi Casiraghi – cinque gol). In generale, il singolo girone d’andata in una Serie A a 20 squadre in cui il miglior marcatoreha realizzato il minor numero di gol è il 2012/13, con Sebastian Giovinco e Fabio Quagliarella a sei reti. La Juventus ha vinto le ultime 10 partite di Serie A contro il Bologna, contro nessuna squadra ha una striscia aperta più lunga nella competizione. La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Bologna in Serie A: 77 successi bianconeri, a fronte di 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù. La Juventus ha vinto le ultime cinque trasferte contro il Bologna in Serie A, già striscia record per i ...

Advertising

bibibuffon : RT @mirkonicolino: Il miglior marcatore della #Juventus in questo campionato è Paulo #Dybala con 5 reti: era dal 1991/92 che il capocannoni… - mcrisj01 : RT @mirkonicolino: Il miglior marcatore della #Juventus in questo campionato è Paulo #Dybala con 5 reti: era dal 1991/92 che il capocannoni… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Il miglior marcatore della #Juventus in questo campionato è Paulo #Dybala con 5 reti: era dal 1991/92 che il capocannoni… - Jgirpel : Il miglior marcatore della Juventus in questo campionato è Paulo Dybala con 5 reti: era dal 1991/92 che il capocann… - EMIGOAL : RT @mirkonicolino: Il miglior marcatore della #Juventus in questo campionato è Paulo #Dybala con 5 reti: era dal 1991/92 che il capocannoni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala capocannoniere Collovati: 'Mourinho sta facendo quello che può" Addirittura l'anno scorso si diceva che il problema fosse Ronaldo, uno che faceva trenta gol e adesso il capocannoniere della squadra è Dybala che è a tre o quattro gol. La squadra rivelazione di ...

Champions League, il bilancio delle italiane dopo la fase a gironi ... nonostante una formazione ridimensionata a causa dell'assenza di Paulo Dybala, l'uomo in più di ...Roma di Mourinho che ha concluso prima il girone di Conference League - con un Abraham capocannoniere ...

Juve, Allegri in ansia per Dybala: "Abbiamo rischiato" Corriere dello Sport Collovati: 'Che delusione la Juve! Se il problema era Ronaldo...' Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, programma radiofonico in onda su New Sound Level 90FM, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la su ...

Juventus, caso Dybala: dagli infortuni ad un rinnovo che non arriva Nella Juventus sta nascendo un caso Dybala; l'argentino, oltre a non aver ancora rinnovato, continua ad avere numerosi problemi fisici.

Addirittura l'anno scorso si diceva che il problema fosse Ronaldo, uno che faceva trenta gol e adesso ildella squadra èche è a tre o quattro gol. La squadra rivelazione di ...... nonostante una formazione ridimensionata a causa dell'assenza di Paulo, l'uomo in più di ...Roma di Mourinho che ha concluso prima il girone di Conference League - con un Abraham...Intervenuto ai microfoni de Il Diabolico e il Divino, programma radiofonico in onda su New Sound Level 90FM, l'ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la su ...Nella Juventus sta nascendo un caso Dybala; l'argentino, oltre a non aver ancora rinnovato, continua ad avere numerosi problemi fisici.