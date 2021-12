Duomo di Napoli, niente miracolo laico di San Gennaro: il sangue non si è sciolto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Entrambi i tentativi sono andati a vuoto: il sangue di San Gennaro non si è sciolto per il miracolo laico del 16 dicembre (come già accaduto nel 2020). niente miracolo laico. Oggi, giovedì 16 dicembre, il sangue di San Gennaro non si è sciolto, nonostante ben due tentativi, prima alle 9 e poi alle 10.30. Leggi su 2anews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Entrambi i tentativi sono andati a vuoto: ildi Sannon si èper ildel 16 dicembre (come già accaduto nel 2020).. Oggi, giovedì 16 dicembre, ildi Sannon si è, nonostante ben due tentativi, prima alle 9 e poi alle 10.30.

