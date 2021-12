Due positive e Miss Italia salta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Al Casinò di Venezia era già tutto pronto per la finale di domenica sera: venti ragazze in gara per il titolo di Miss Italia, edizione numer 82. Invece non se ne fa più nulla, tutto rimandato, ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Al Casinò di Venezia era già tutto pronto per la finale di domenica sera: venti ragazze in gara per il titolo di, edizione numer 82. Invece non se ne fa più nulla, tutto rimandato, ...

Advertising

SerieTvserie : Miss Italia 2021, Patrizia Mirigliani: “Nel 2022 ci saranno due miss elette. Non abbiamo voluto penalizzare le due… - tvblogit : Miss Italia 2021, Patrizia Mirigliani: “Nel 2022 ci saranno due miss elette. Non abbiamo voluto penalizzare le due… - leone52641 : RT @MichaelGiulian2: Emozioni positive ed emozioni negative. Due facce della stessa medaglia. Senza una non c'è l'altra. Vivere… - bellalilli161 : RT @MichaelGiulian2: Emozioni positive ed emozioni negative. Due facce della stessa medaglia. Senza una non c'è l'altra. Vivere… - kadei15 : RT @MichaelGiulian2: Emozioni positive ed emozioni negative. Due facce della stessa medaglia. Senza una non c'è l'altra. Vivere… -