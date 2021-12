Dritto e Rovescio, il nuovo appuntamento prima della pausa natalizia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dritto e Rovescio, tra i temi della serata le nuove misure di contenimento della pandemia, il caro bollette e lo scetticismo di parte del mondo cattolico verso i vaccini Nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, oggi, giovedì 16 dicembre, in prima serata, su Retequattro, Paolo Del Debbio ospiterà il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Tanti i temi che verranno affrontati: dalla chiusura delle frontiere italiane per coloro che non si sottopongono a tampone all’attualità politica con la proroga dello stato di emergenza, fino ad arrivare a quella economica con i rincari a carico dei cittadini. Grazie per averci seguito fin qui, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021), tra i temiserata le nuove misure di contenimentopandemia, il caro bollette e lo scetticismo di parte del mondo cattolico verso i vaccini Nelcon “”, oggi, giovedì 16 dicembre, inserata, su Retequattro, Paolo Del Debbio ospiterà il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Tanti i temi che verranno affrontati: dalla chiusura delle frontiere italiane per coloro che non si sottopongono a tampone all’attualità politica con la proroga dello stato di emergenza, fino ad arrivare a quella economica con i rincari a carico dei cittadini. Grazie per averci seguito fin qui, ...

Advertising

361_magazine : Dritto e Rovescio, il nuovo appuntamento prima della pausa natalizia - Poiana46 : @barbarab1974 @Eugenio85428611 Dottoressa, io la stimo molto, ma non mi sono capacitato di come, dopo aver minaccia… - PacchiaE : @zona_bianca ma hanno sospeso Dritto e Rovescio sospeso Fuori dal Coro e questo quando lo chiudono ? - chiaradiluna_ : Andrea Nicole e Ciprian che si presentano vestiti come se fosse la comunione del nipote, per essere poi asfaltati d… - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERÀ ANTONIO TAJANI E PIERPAOLO SILERI, GIOVEDÌ 16 DICE… -