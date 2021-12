Dramma nel napoletano, operaio cade da impalcatura e muore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dramma in un cantiere edile a Forio, sull’isola di Ischia. Vittorio Tommasone, operaio 59enne, è caduto da un’impalcatura mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione ed è morto. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Palummera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forio, allertati dal 112. Sono in corso accertamenti da parte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 dicembre 2021)in un cantiere edile a Forio, sull’isola di Ischia. Vittorio Tommasone,59enne, è caduto da un’mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione ed è morto. La tragedia è avvenuta questa mattina in via Palummera. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forio, allertati dal 112. Sono in corso accertamenti da parte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

