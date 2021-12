Drag Race Italia, anticipazioni della semifinale: Enzo Miccio ospite della puntata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sempre più vicini al sogno di vedere incoronata la prima Italia’s First Drag Superstar, da venerdì 17 dicembre, in esclusiva per l’Italia solo su discovery+, sarà disponibile la semifinale di Drag Race Italia. La prima edizione Italiana del talent show creato dalla star statunitense RuPaul, condotta dalla Drag queen Priscilla, dall’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sempre più vicini al sogno di vedere incoronata la prima’s FirstSuperstar, da venerdì 17 dicembre, in esclusiva per l’solo su discovery+, sarà disponibile ladi. La prima edizionena del talent show creato dalla star statunitense RuPaul, condotta dallaqueen Priscilla, dall’attrice, conduttrice e scrittrice Chiara … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

