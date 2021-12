“Dove sono le telecamere?!”: allarme rosso al GF VIP, la situazione è incontrollabile (Di giovedì 16 dicembre 2021) GF VIP, esplode l’ennesima polemica nella Casa più spiata d’Italia: smascherate pessime abitudini dei vipponi in gara. Concorrenti del GF VIP (fonte instagram)Non c’è alcun riparo per i concorrenti del GF VIP, spiati come sono 24 ore su 24 ogni giorno. Dopo che negli ultimi giorni Valeria Marini si è alterata per la scarsa igiene e il mancato rispetto del calendario per le pulizie, minacciando anche di cambiare gruppo, la situazione appare ancora più degradata. Non è una novità che la gestione delle attività domestiche in Casa rappresenti un grosso problema, sollevato più volte in passato anche da Manila. LEGGI ANCHE>> GF VIP, Miriana sbugiardata davanti a tutta Italia: “Ti serve l’anello al dito?” Se Manila è stata più volte accusata di essere troppo ligia e rigorosa, e di passare più tempo con stracci e spugne che con il resto ... Leggi su specialmag (Di giovedì 16 dicembre 2021) GF VIP, esplode l’ennesima polemica nella Casa più spiata d’Italia: smascherate pessime abitudini dei vipponi in gara. Concorrenti del GF VIP (fonte instagram)Non c’è alcun riparo per i concorrenti del GF VIP, spiati come24 ore su 24 ogni giorno. Dopo che negli ultimi giorni Valeria Marini si è alterata per la scarsa igiene e il mancato rispetto del calendario per le pulizie, minacciando anche di cambiare gruppo, laappare ancora più degradata. Non è una novità che la gestione delle attività domestiche in Casa rappresenti un gproblema, sollevato più volte in passato anche da Manila. LEGGI ANCHE>> GF VIP, Miriana sbugiardata davanti a tutta Italia: “Ti serve l’anello al dito?” Se Manila è stata più volte accusata di essere troppo ligia e rigorosa, e di passare più tempo con stracci e spugne che con il resto ...

ElettraLambo : Sono cosí contenta di annunciarvi la mia collab con @carpisa ???????? idee regalo per Natale?! Sai dove trovarlaaa!! ????… - Greenpeace_ITA : Le foreste vergini sono aree incontaminate, dove la natura non è stata ancora intaccata dalla furia delle attività… - borghi_claudio : immaginate un mondo dove i media invece di raccontare ogni giorno la storia del no vax in ospedale o morto ci racco… - MarioCutini : Ma loro sono 'vip' bellezza ! Cosa pretendi,sarebbe odioso chiedere il 'green pass' quando,le pellicce,gli abiti di… - royaIjen : @ta3bish no scusa se volevo ascoltare una canzone così mi facevo il rewatch di hsm DOVE SONO I TRAPANI -