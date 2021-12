Dott Roberto Bizioli di Scordia | curare l’igiene orale previene le infezioni da Covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 dicembre 2021)è importante nel tenere sotto controllo il contagio daperdi, medico dentista, che commenta lo studio della Birmingham University Brescia, 16 Dicembre 2021. Sin dal principio della pandemia e? stato esplicitato lo stretto legame tra ile le vie orali come canale privilegiato per la diffusione. Il medico dentistadici ricorda infatti che “Per questo motivo uno dei primi rimedi per prevenire il contagio e? stato quello di imporre l’uso della mascherina chirurgica”. A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia, proliferano gli studi scientifici sulle concause scatenanti del virus e sugli effetti che questo provoca. Su tale filone, ...