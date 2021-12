Dopo 'Dune', Denis Villeneuve adatta 'Incontro con Rama' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grazie ai film 'Arrival', 'Blade Runner 2049' e 'Dune', il canadese Denis Villeneuve si è affermato come uno dei maggiori registi di fantascienza viventi. E mentre si appresta a girare la seconda ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Grazie ai film 'Arrival', 'Blade Runner 2049' e '', il canadesesi è affermato come uno dei maggiori registi di fantascienza viventi. E mentre si appresta a girare la seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Dune Dopo 'Dune', Denis Villeneuve adatta 'Incontro con Rama' Non sono state annunciate le date di inizio riprese e di uscita nelle sale, ma dovremo pazientare: prima Villeneuve deve terminare 'Dune: Part Two' e la miniserie spin - off 'Dune: The Sisterhood'. E ...

Dopo 'Dune', Denis Villeneuve adatta 'Incontro con Rama' Quotidiano.net Dopo 'Dune', Denis Villeneuve adatta 'Incontro con Rama' Il romanzo di Arthur C. Clarke è considerato una pietra miliare della fantascienza: diventerà un film con Morgan Freeman ...

Denis Villeneuve porterà al cinema un altro classico fantascientifico Dopo il successo di Dune, il regista canadese Denis Villeneuve pensa al futuro e anticipa che ha intenzione di portare su grande schermo un altro classico ...

