(Di giovedì 16 dicembre 2021) A parte il ‘Super green pass’ (che in realtà rispettano e, soprattutto, controllano in pochi), e la mascherina anche all’aperto, oraCapitale tornano anche le ormai storiche ‘’. Nello specifico il blocco delle auto scatterà nei week-end del 2 e 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo de prossimo anno. Il: “Stabilito il programma al fine di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico” Come recita infatti il comunicato diffuso oggi dal: ”La Giunta capitolina, riunitasi oggi, ha dato indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l’attuazione del programma ‘’ stabilito dalle normative nazionali e regionali e relativo alla stagione invernale 2021-2022, al fine di prevenire e contenere ...

Advertising

italiaserait : Domeniche ecologiche a Roma, il Campidoglio: “Divieto di circolazione nella Ztl ‘Fascia Verde’” Ecco quando… - paolodeluca72 : Tornano i pannicelli caldi.. - zazoomblog : Roma domeniche ecologiche 2021-2022 prossima il 2 gennaio: lista - #domeniche #ecologiche #2021-2022 - solomotori : Via libera a 4 domeniche ecologiche a Roma - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: Domeniche ecologiche a #Roma, il 2 gennaio la prima del 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Domeniche ecologiche

.push({});a Roma, 2021 - 2022, la lista: 2 e 30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo de prossimo anno. 'La Giunta capitolina, riunitasi oggi, ha dato indirizzo agli uffici competenti di ...Tornano a Roma le. Lo ha stabilito la giunta capitolina dando indirizzo agli uffici competenti di predisporre gli atti per l'attuazione del programma stabilito dalle normative nazionali e regionali ...(AGR) La Giunta capitolina nella seduta odierna ha approvato lo stanziamento di quasi 20 milioni di euro per interventi, divisi in 18 singoli lotti, dedicati al rinnovo dell’armamento tranviario. Si t ...A parte il ‘Super green pass’ (che in realtà rispettano e, soprattutto, controllano in pochi), e la mascherina anche all’aperto, ora nella Capitale tornano anche le ormai storiche ‘Domeniche ecologich ...