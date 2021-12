Domenica mattina incontro al Verdi con i rappresentanti della danza (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Monica De Santis Si terrà Domenica mattina al teatro Municipale Giuseppe Verdi, l’incontro con il direttore della stagione Lirica e i rappresentanti del mondo della danza salernitana. Appuntamento alle ore 11, conferma lo stesso Marzullo. Non si sa se all’incontro parteciperanno tutte le 106 firmatarie della lettera inviata lo scorso 24 settembre al sindaco Vincenzo Napoli, al direttore artistico Daniel Oren e al Maestro Antonio Marzullo, lettera poi fatta giungere lo scorso lunedì agli organi di informazione, proprio mentre nel foyer del Verdi si teneva la conferenza di presentazione de “La Traviata” messa in scena ieri sera alle 21. Nella missiva i 106 rappresentano del mondo ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Monica De Santis Si terràal teatro Municipale Giuseppe, l’con il direttorestagione Lirica e idel mondosalernitana. Appuntamento alle ore 11, conferma lo stesso Marzullo. Non si sa se all’parteciperanno tutte le 106 firmatarielettera inviata lo scorso 24 settembre al sindaco Vincenzo Napoli, al direttore artistico Daniel Oren e al Maestro Antonio Marzullo, lettera poi fatta giungere lo scorso lunedì agli organi di informazione, proprio mentre nel foyer delsi teneva la conferenza di presentazione de “La Traviata” messa in scena ieri sera alle 21. Nella missiva i 106 rappresentano del mondo ...

