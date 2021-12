Docenti e ATA non vaccinati: tra richiesta vaccinazione e somministrazione possono andare a scuola con Green pass da tampone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Obbligo vaccinale Docenti e ATA. Cosa stabilisce il DL 26 novembre 2021, n. 172 in merito all’obbligo vaccinale? Qual è, nell’immediato, la procedura che il dirigente scolastico deve seguire in presenza di personale scolastico non vaccinato? Le indicazioni dall'usr per il Veneto, che aggiorna le FAQ (ultimo aggiornamento 16 dicembre). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) Obbligo vaccinalee ATA. Cosa stabilisce il DL 26 novembre 2021, n. 172 in merito all’obbligo vaccinale? Qual è, nell’immediato, la procedura che il dirigente scolastico deve seguire in presenza di personale scolastico non vaccinato? Le indicazioni dall'usr per il Veneto, che aggiorna le FAQ (ultimo aggiornamento 16 dicembre). L'articolo .

