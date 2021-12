Dobbiamo rompere l’isolamento: creiamo comunità energetiche e di coworking (Di giovedì 16 dicembre 2021) Abbiamo un obiettivo: la rigenerazione di comunità educanti, energetiche e di coworking per rompere l’isolamento delle nuove generazioni e degli adulti. Che le relazioni sociali e lavorative si siano degradate, conducendo ognuno di noi a un isolamento sempre più accentuato e a una interrelazione con altri o con il mondo esterno sempre più intermediato da un simulacro digitale, da una multinazionale del WebSoft o da uno scambio commerciale, è ormai quello che accade tutti i giorni. Mio nipote, abitualmente, non scende a giocare in giardino all’aria aperta, né si incontra quotidianamente con amici della sua età per sperimentare giochi e relazioni, ma spende molto più tempo a interfacciarsi con gli altri attraverso la chat del videogioco online Fortnite, o attraverso i commenti al proprio canale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Abbiamo un obiettivo: la rigenerazione dieducanti,e diperdelle nuove generazioni e degli adulti. Che le relazioni sociali e lavorative si siano degradate, conducendo ognuno di noi a un isolamento sempre più accentuato e a una interrelazione con altri o con il mondo esterno sempre più intermediato da un simulacro digitale, da una multinazionale del WebSoft o da uno scambio commerciale, è ormai quello che accade tutti i giorni. Mio nipote, abitualmente, non scende a giocare in giardino all’aria aperta, né si incontra quotidianamente con amici della sua età per sperimentare giochi e relazioni, ma spende molto più tempo a interfacciarsi con gli altri attraverso la chat del videogioco online Fortnite, o attraverso i commenti al proprio canale di ...

