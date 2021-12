Dl Recovery, norma per accelerare processi penali pendenti (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva una norma per accelerare lo smaltimento dei processi penali pendenti. La novità è introdotta da un emendamento al decreto Recovery, che intende 'ridurre i tempi di definizione dei procedimenti' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 dicembre 2021) Arriva unaperlo smaltimento dei. La novità è introdotta da un emendamento al decreto, che intende 'ridurre i tempi di definizione dei procedimenti' ...

