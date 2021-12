(Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA – In attesa della partecipazione in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore,il, la data di uscita e la cover del. Anticipato dal singolo “Non ti perdo mai”, l’album “” esce il 14 gennaio 2022 per Dischi Belli/BMG Italy. A febbraio uscirà invece la versione in cd e vinile. L’album dell’artista romana arriva dopo una serie di folgoranti singoli e due EP: “Morsi” e la sua variante in chiave elettronica d’autore “Morsi remix”. A dispetto del, ‘’ è il perfetto autoritratto di un’artista in grado di vestire i panni di icona urban, femme fatale di un film noir ma anche ragazza della porta accanto. “” è il modo migliore ...

Advertising

Lopinionista : Ditonellapiaga svela il titolo del nuovo disco: 'Camouflage' -

Ultime Notizie dalla rete : Ditonellapiaga svela

il titolo, la data di uscita e la cover del suo album 'Camouflage' e si prepara per la partecipazione in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella ...A Sanremo presenterò una mia canzone, bella e leggermente classica -la cantante - scontrarmi ...che si esibirà in coppia con Donatella Rettore, rivolgendosi a quest'ultima su ...ROMA - In attesa della partecipazione in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga svela il ...A Sanremo Giovani Donatella Rettore, tra i Big di Sanremo 2022 in coppia con Ditonellapiaga, ha sfoggiato un look rock e scintillante.