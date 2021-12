Disney+ ridà vita a un cult degli anni ’80 In arrivo il remake de I Goonies

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il catalogo dista per accogliere una nuova attesissima serie tv. Si tratta di Our Time, nato per essere il primodel film I. Lo scopo è quello di ridarea una delle produzioni più apprezzate’80. La pellicola, infatti, nel giro di pochissimo tempo, era riuscita a coinvolgere un’intera generazione, segnando un passaggio cardine nello sviluppo cinematografico. Stando alle parole di Clancy Collins White c’è stato massimo impegno dietro a questo progetto, ma la pandemia da Covid-19 ha causato dei ritardi nello sviluppo. Le intenzioni iniziali erano quelle di affidarsi alla Fox per la diffusione della serie, ma la rete ha reputato che il target fosse troppo giovane. Così, si è deciso di puntare su, decisamente più adatta a ...