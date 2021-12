Disney+ lancia le sue Cards per gli abbonamenti alla piattaforma | convenienza e qualità per tutti

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Migliaia di contenuti aspettano solo te! Scopri la nuovaCard, un anno di abbonamento a soli 89,90 euro. Il meglio dicon il nuovo abbonamento annuale – Computermagazine.itMancano pochi giorni al Natale, c’è chi ha già tutto pronto e… chi cerca ancora ispirazioni per il regalo perfetto. Se vuoi sorprendere le persone che ami, rendendo questa festa ancora più speciale, ecco che arriva la nuovissimaCard. Il contenuto? 12 mesi di abbonamento gratuito del valore di 89,90 euro. Si tratta di un regalo originale e conveniente, questo perché, scegliendo l’abbonamento annuale, pagherai solo per 10 mesi, i restanti due sono in omaggio! Dove posso acquistare le? Potrai trovare le nuove cartepresso i punti vendita selezionati. Al ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney+ lancia

