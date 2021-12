Diritto oltre le distanze: a Lampedusa 100 visite gratis anti-glaucoma (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Cento visite gratis per la prevenzione del glaucoma sull'isola di Lampedusa, l'estremo confine meridionale dell'Italia, per riaffermare l'accessibilità alla salute come valore concreto. Un Diritto che va oltre le distanze. E' il progetto 'Visit Lampedusa', sponsorizzato da Doc Generici che ha deciso di festeggiare così il 25esimo anniversario di attività. Con il patrocinio del Comune di Lampedusa e il supporto di Aisg, Associazione italiana per lo studio del glaucoma, una spedizione di giovani medici è partita alla volta dell'isola per mettere a disposizione di tutti i residenti over 50 uno screening gratuito dedicato alla prevenzione del glaucoma. "Per due giorni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Milano, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Centoper la prevenzione delsull'isola di, l'estremo confine meridionale dell'Italia, per riaffermare l'accessibilità alla salute come valore concreto. Unche vale. E' il progetto 'Visit', sponsorizzato da Doc Generici che ha deciso di festeggiare così il 25esimo anniversario di attività. Con il patrocinio del Comune die il supporto di Aisg, Associazione italiana per lo studio del, una spedizione di giovani medici è partita alla volta dell'isola per mettere a disposizione di tutti i residenti over 50 uno screening gratuito dedicato alla prevenzione del. "Per due giorni ...

