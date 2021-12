Diretta Sciopero generale | oggi i cortei dalle 10 a Roma | Milano e Napoli Fasce di garanzia e trasporti città per città

(Di giovedì 16 dicembre 2021)tra, polemiche politice e disagi.i lavoratori scendono in piazza per dare voce al lavoro e per ottenere risposte sui grandi temi aperti, dal fisco alle pensioni...

MarioManca : Applausoni alla squadra di #chesucc3de che, a causa dello sciopero, sta facendo un programma impossibile ma che è c… - MimmoGigliotti : RT @cgilnazionale: ?? È SCIOPERO GENERALE Incrociamo le braccia e scendiamo in piazza perché vogliamo i risultati. Vogliamo cambiare quest… - _juhan : RT @DomaniGiornale: ?? Oggi lo #scioperogenerale contro la 'pandemia salariale e sociale' provocata dal #Covid e contro la #leggedibilancio… - DomaniGiornale : ?? Oggi lo #scioperogenerale contro la 'pandemia salariale e sociale' provocata dal #Covid e contro la… - scarlots : RT @msn_italia: Sciopero generale 16 dicembre 2021, ultime notizie: la situazione in diretta nelle città italiane -

15 OTTOBRE GREEN PASS,/ Protesta ad oltranza a Trieste, flop a Bari MEZZI MILANO E ROMA: LA SITUAZIONE Situazione particolarmente complessa per i mezzi pubblici delle città con più ...TRENI - In adesione allogenerale è stato proclamato da Filt - Cgil e Uiltrasporti unonazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalla mezzanotte alle 21 del 16 dicembre, nel ...Ha preso il via lo sciopero generale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil "contro una legge di bilancio. Sono previste la manifestazione nazionale a Roma e iniziative interregionali in altre 4 città, Bar ...Ha preso il via lo sciopero generale di 8 ore proclamato da Cgil e Uil "contro una legge di bilancio. Sono previste la manifestazione nazionale a Roma e iniziative interregionali in altre 4 città, Bar ...