DIRETTA | Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli [VIDEO] (Di giovedì 16 dicembre 2021) De Monticelli, Fusaro, Fornero, Crepet, Di Meglio, Cottarelli: dal mondo accademico e non solo l’appello al ministro Patrizio Bianchi per la reintroduzione delle prove scritte ai prossimi Esami di Stato, svolti negli ultimi due anni con un maxi colloquio orale a causa della pandemia. L'articolo DIRETTA Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 dicembre 2021) De Monticelli, Fusaro, Fornero,, Di Meglio, Cottarelli: dal mondo accademico e non solo l’appello al ministro Patrizio Bianchi per la reintroduzione delle prove scritte ai prossimi Esami di Stato, svolti negli ultimi due anni con un maxi colloquio orale a causa della pandemia. L'articoloper glicon

orizzontescuola : Maturità 2022, quale esame per gli studenti? Talk con Sasso, Crepet e Costarelli. DIRETTA giovedì 16 dicembre alle…

