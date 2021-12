(Di giovedì 16 dicembre 2021) ormai lo slogan di tutte le: trasformarsi da semplici produttori di automobili a fornitori didigitali. Tradotto in parole semplici significa passare da bielle e pistoni a codici sorgente, programmi e app, da un ambito prettamente "hardware" a un approccio "software-driven". E per farlo i principali operatori del settore stanno stanziando crescenti risorse nella cosiddettacon l'obiettivo di sfruttare il potenziale delle quattro principali caratteristiche dell'auto del futuro: elettrica, autonoma, condivisa e, soprattutto, connessa. Ovviamente, almeno per il momento, si tratta di buoni propositi tutti da verificare nella realtà, ma di certo le aziende automobilistiche sembra abbiano ormai deciso quale sarà il loro prossimo: la connettività. Un mercato in espansione. D'altro ...

viaggiareonthe1 : Digitalizzazione - Le Case e il nuovo Eldorado dei servizi online - hiboss_hiboss : RT @ManuelaV_a: @ladyonorato Digitalizzazione: controllo assoluto transizione ecologica: impoverimento ed esproprio di beni, infrastrutture… - aldo_rovi : RT @ManuelaV_a: @ladyonorato Digitalizzazione: controllo assoluto transizione ecologica: impoverimento ed esproprio di beni, infrastrutture… - EmilianoVerga : RT @ItaliaDomaniGov: ?? #italiadomani???? ?? .@LetiziaMoratti : focus sui fondi del #PNRR per la digitalizzazione della sanità, in particolare… - ManuelaV_a : @ladyonorato Digitalizzazione: controllo assoluto transizione ecologica: impoverimento ed esproprio di beni, infras… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitalizzazione Case

Quattroruote

È per non lasciare spazio ai grandi nomi della net - economy che lehanno deciso di investire nellae ancor di più nella creazione di un cluster interno di competenze ..."Se fossi Ministro utilizzerei i fondi Pnrr per una maggiore disposizione didell'acqua e la ... "PNRR ha come base dei suoi obiettivi:, innovazione, transizione ecologica e ...Negli ultimi anni stanno aumentando le scommesse dei costruttori su un mercato che in molti danno in rapida crescita ...15 DIC - La trasformazione digitale della sanità italiana è la grande sfida del prossimo futuro. L’emergenza pandemia ha già impresso una forte spinta propulsiva a opzioni come la televisiva o il tele ...