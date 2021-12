Digital Magics: Marco Gay è il nuovo presidente (Di giovedì 16 dicembre 2021) Marco gay è il nuovo presidente di Digital Magics. E' stato nominato dall'assemblea dei soci che oggi ha approvato l'aumento di capitale da 2,5 milioni di euro riservato all'Università Luiss. Digital ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021)gay è ildi. E' stato nominato dall'assemblea dei soci che oggi ha approvato l'aumento di capitale da 2,5 milioni di euro riservato all'Università Luiss....

