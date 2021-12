Diego Armando Maradona | Discovery produrrà una serie sulla vita del campione

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 dicembre 2021)Latin America annuncia unaesclusiva su, vista dagli occhi di Dalma: la figlia del leggendario calciatore.Latin Americaunaesclusivadi, basata sul racconto inedito di sua figlia Dalma, produttrice esecutiva della docuin tre parti. Attraverso le proprie esperienze, narrate in prima persona, la figlia diripercorre ladi suo padre, considerato da molti come il miglior calciatore di tutti i tempi. Chi era l'uomo che tutti chiamavano "Dio"? Com'è stato crescere in una simile atmosfera di apparente ...