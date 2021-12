Dieci anni senza "Hitch": il potere delle idee e dell'intelligenza (Di giovedì 16 dicembre 2021) Esattamente Dieci anni fa morì Christopher Hitchens. Lo so bene perché la sua scomparsa è legata a uno dei momenti più tristi della mia vita e mi è impossibile dimenticare la sua morte come il culmine emotivo e luttuoso di un terribile dicembre 2011. Quando Hitchens è morto Salman Rushdie ha scritto: “Addio, amico carissimo. Una grande voce si spegne”. È vero, si è spenta la sua voce, non ci sono più parole nuove di Hitchens, frutto di un’intelligenza vulcanica capace di produrre idee, intuizioni, pensieri, polemiche, con un impeto irriducibile. Però, per chi (ancora) non lo conosce ci sono i suoi scritti che ce lo fanno rivivere. Ci sono le sue turbolente riflessioni sullo strano idioma che si parla in quel territorio incognito che definiva ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Esattamentefa morì Christopherens. Lo so bene perché la sua scomparsa è legata a uno dei momenti più tristia mia vita e mi è impossibile dimenticare la sua morte come il culmine emotivo e luttuoso di un terribile dicembre 2011. Quandoens è morto Salman Rushdie ha scritto: “Addio, amico carissimo. Una grande voce si spegne”. È vero, si è spenta la sua voce, non ci sono più parole nuove diens, frutto di un’vulcanica capace di produrre, intuizioni, pensieri, polemiche, con un impeto irriducibile. Però, per chi (ancora) non lo conosce ci sono i suoi scritti che ce lo fanno rivivere. Ci sono le sue turbolente riflessioni sullo strano idioma che si parla in quel territorio incognito che definiva ...

