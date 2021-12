Diabolik: da oggi al cinema il film con Luca Marinelli e Miriam Leone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luca Marinelli è Diabolik nel nuovo film dei Manetti Bros. che lo vede protagonista al fianco di Miriam Leone, interprete di Eva Kant. Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente Diabolik, il nuovo film dei Manetti Bros. che vede protagonisti , rispettivamente impegnati nei ruoli del famoso ladro dei fumetti, di Eva Kant e dell'ispettore Ginko. L'opera è disponibile nelle sale italiane a partire da oggi, giovedì 16 dicembre, grazie a 01 Distribution. Sin da quando i Manetti Bros. ne hanno annunciato la realizzazione, durante l'edizione 2018 delle Giornate professionali di Sorrento, Diabolik è stato in grado di calamitare l'interesse del grande pubblico e della critica, scatenando la curiosità di coloro che non vedevano l'ora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)nel nuovodei Manetti Bros. che lo vede protagonista al fianco di, interprete di Eva Kant. Dopo mesi e mesi di attesa, finalmente, il nuovodei Manetti Bros. che vede protagonisti , rispettivamente impegnati nei ruoli del famoso ladro dei fumetti, di Eva Kant e dell'ispettore Ginko. L'opera è disponibile nelle sale italiane a partire da, giovedì 16 dicembre, grazie a 01 Distribution. Sin da quando i Manetti Bros. ne hanno annunciato la realizzazione, durante l'edizione 2018 delle Giornate professionali di Sorrento,è stato in grado di calamitare l'interesse del grande pubblico e della critica, scatenando la curiosità di coloro che non vedevano l'ora ...

svftlcki : OGGI ESCE ANCHE DIABOLIK CON LUCA MARINELLIIII - infoitcultura : Ha senso fare ‘Diabolik’ oggi? (Spoiler: sì, se lo fanno i Manetti Bros.) - blvckswing : buongiorno molta invidia per chi guarderà Diabolik già oggi perché devo aspettare fino a domenica, però buon Diabolik day besties!!!!! - Pablo00152555 : RT @illibraio: Per festeggiare i sessant’anni di 'Diabolik', esce oggi nelle sale il nuovo film dedicato all’antieroe per eccellenza del fu… - SocialArtistOF2 : Da oggi al cinema #Diabolikilfilm! -