“Detto Fatto”: baccalà fritto e carciofi alla romana di Ruben Bondì (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tutor romano Ruben Bondì, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato baccalà fritto e carciofi alla romana. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 5 carciofi, 2 limoni, 2 spicchi d’aglio, un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di vino bianco, mentuccia, olio evo, sale e pepe 500 g baccalà dissalato, 100 g farina di riso, 100 g farina 00, 60 ml birra fredda, 60 ml acqua frizzante, olio per friggere Procedimento carciofi alla romana: tagliamo il gambo dei carciofi della lunghezza della pentola che andremo ad ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il tutor romano, protagonista dello spazio dedicatocucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 5, 2 limoni, 2 spicchi d’aglio, un bicchiere di acqua, mezzo bicchiere di vino bianco, mentuccia, olio evo, sale e pepe 500 gdissalato, 100 g farina di riso, 100 g farina 00, 60 ml birra fredda, 60 ml acqua frizzante, olio per friggere Procedimento: tagliamo il gambo deidella lunghezza della pentola che andremo ad ...

