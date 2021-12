Denuncia il marito: “Mi ha massacrato di botte”. Ma la polizia lo trova che dorme placido sul divano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha più volte chiamato e fatto intervenire le Forze dell’Ordine per una presunta lite in famiglia. E ha accusato il marito di averla «massacrata di botte» per il solo fatto di non aver trovato la cena pronta. Invece, all’arrivo della polizia nell’appartamento segnalato gli agenti trovano una situazione del tutto diversa. E cominciano a insospettirsi, al punto che alla fine della vicenda, fatti i dovuti riscontri e ascoltata la coppia, le indagini sullo “strano caso” prendono una piega diametralmente opposta… Perugia, una donna Denuncia: «Mio marito mi ha massacrata di botte» Ma andiamo con ordine. E ripartiamo dall’allarme che la donna, una 56enne, lancia una chiamata alla Sala Operativa di Perugia. La signora segnalava alle forze dell’ordine che il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha più volte chiamato e fatto intervenire le Forze dell’Ordine per una presunta lite in famiglia. E ha accusato ildi averla «massacrata di» per il solo fatto di non averto la cena pronta. Invece, all’arrivo dellanell’appartamento segnalato gli agentino una situazione del tutto diversa. E cominciano a insospettirsi, al punto che alla fine della vicenda, fatti i dovuti riscontri e ascoltata la coppia, le indagini sullo “strano caso” prendono una piega diametralmente opposta… Perugia, una donna: «Miomi ha massacrata di» Ma andiamo con ordine. E ripartiamo dall’allarme che la donna, una 56enne, lancia una chiamata alla Sala Operativa di Perugia. La signora segnalava alle forze dell’ordine che il ...

