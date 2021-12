“Demon Slayer-The Movie | il Treno di Mugen” l’anime arriva al cinema

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 dicembre 2021)-The: ildigiapponese di maggior successoneiitaliani dal 17 al 19 Gennaio La stagione 2022 degli anime al, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit, si apre con un titolo che ha infranto ogni record al botteghino:– The: Il, in arrivo neiitaliani dal 17 al 19 gennaio dopo lo straordinario successo internazionale. Prodotto dallo studio di animazione ufotable,– The: Ilè un vero e ...