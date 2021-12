Demiral attacca la Juventus | parole al veleno del difensore turco

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ildell’Atalanta, Merih, ha lanciato una stoccata alla; ecco ledestinate a far discutere.(Getty Images)Laè al lavoro per preparare la delicata sfida di sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 18.00); contro il Bologna, i ragazzi di Allegri possono solo vincere per continuare a sperare nel quarto posto distante, attualmente, otto punti. Al Dall’Ara servirà una prestazione di alto profilo contro una squadra che, davanti al proprio pubblico, ha messo in difficoltà qualsiasi avversario. I bianconeri di quest’anno sono una squadra tutt’altro che solida; è vero che le ultime tre vittorie sono arrivate senza subite gol ma lanon da mai la sensazione di dominio totale nei confronti dell’avversario. Dal punto di ...