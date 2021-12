Delocalizzazioni cuore nero del neoliberismo

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lo sciopero generale ha richiamato il governo, con forza e determinazione, a intervenire in maniera congrua e adeguata per contrastare la piaga delle. Una vera e propria piaga sociale che fa crescere la precarietà provocando un’emorragia di posti di lavoro. Affermare, come ha fatto recentemente il ministro del Lavoro, che «bloccare leè impossibile, si può invece impedire che avvengano con un whatsapp» e ancora: «Non si tratta di impedire di chiudere o di spostare un’attività, questo è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.