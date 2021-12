Delirio ad Atene: ecco il motivo! (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per le strade di Atene la gente è in festa. Una marea di persone è ammassata sotto la sede dell’Olympiacos per l’imminente arrivo di Kostas Manolas. Il difensore greco è pronto a fare il suo ritorno in patria. Manolas, Napoli, addio Firma a breve Kostas Manolas è atteso a breve negli uffici del club ateniese per porre la firma sul suo nuovo contratto. Dopo molti anni all’estero è dunque tempo di tornare in patria per Manolas. Sarà un nuovo giocatore dell’Olympiacos a breve. LEGGI ANCHE: Napoli, novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne! LEGGI ANCHE: Napoli, sirene inglesi per Insigne: pronta l’offerta del club! Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 dicembre 2021) Per le strade dila gente è in festa. Una marea di persone è ammassata sotto la sede dell’Olympiacos per l’imminente arrivo di Kostas Manolas. Il difensore greco è pronto a fare il suo ritorno in patria. Manolas, Napoli, addio Firma a breve Kostas Manolas è atteso a breve negli uffici del club ateniese per porre la firma sul suo nuovo contratto. Dopo molti anni all’estero è dunque tempo di tornare in patria per Manolas. Sarà un nuovo giocatore dell’Olympiacos a breve. LEGGI ANCHE: Napoli, novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne! LEGGI ANCHE: Napoli, sirene inglesi per Insigne: pronta l’offerta del club!

Advertising

MattiaGallo17 : RT @TuttoMercatoWeb: Delirio ad Atene per il ritorno di Manolas. Folla in attesa davanti agli uffici dell'Olympiacos - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: Delirio ad Atene per il ritorno di Manolas. Folla in attesa davanti agli uffici dell'Olympiacos - TuttoMercatoWeb : Delirio ad Atene per il ritorno di Manolas. Folla in attesa davanti agli uffici dell'Olympiacos -

Ultime Notizie dalla rete : Delirio Atene Mire sulla manovra/ Ostriche e pappa reale, la rivincita dei partiti Se tuttavia Atene piange, Sparta non ride, e il nostro Parlamento in questi giorni sta emulando, ... incapace di elaborare una strategia comune sulla pandemia, si balocca con il delirio verbale del ...

Fenomenale Alcaraz: Tsitsipas ko e New York in delirio E quando è andato a servire per il set il 23enne di Atene si è trovato 0 - 40, ma ha reagito da ... ma senza paura ha spinto il diritto sul terzo, così da completare un'impresa e mandare in delirio gli ...

Manolas arrivato negli uffici dell'Olympiacos. Il difensore posa già con la sciarpa TUTTO mercato WEB Se tuttaviapiange, Sparta non ride, e il nostro Parlamento in questi giorni sta emulando, ... incapace di elaborare una strategia comune sulla pandemia, si balocca con ilverbale del ...E quando è andato a servire per il set il 23enne disi è trovato 0 - 40, ma ha reagito da ... ma senza paura ha spinto il diritto sul terzo, così da completare un'impresa e mandare ingli ...