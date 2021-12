(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il rialzo dei contagi da Covid-19 che si sta osservando ine nel resto del mondo sta rendendo sempre più difficile un pieno ritornonormalità: anche quest’anno infatti moltissimi eventi, spettacoli, concerti e celebrazioni sono stati sospesi o rinviati per paura di alimentare la crescita delle infezioni. Troppe ancora le incognite, e per scongiurare un ulteriore peggioramento della situazione epidemiologica, sindaci, organizzatori e artisti sono stati costretti ad annullare o quantomeno riprogrammare gli eventi in agenda. Tra i tanti, per esempio, è stato ufficialmente rinviato il celebre concorso di bellezza “”. La cerimonia avrebbe dovuto aver luogo domenica 19 dicembre in diretta streaming, ma la finale è saltata all’ultimo a causa di due concorrenti positive al Covid. In una nota stampa la ...

HuffPostItalia : Deja vu di Natale. Da Miss Italia alla Coppa D'Africa, sta saltando (quasi) tutto - marantz73 : RT @Musso___: Domenica vado a sciare. Prima volta da febbraio 2020. E ultima per un bel po’ … perché poi interverrà quel peto di Fedriga co… -

Ultime Notizie dalla rete : Deja Natale

L'HuffPost

Doveva essere il primodi una vera ripresa per il comparto. Ma i contagi in aumento e le nuove restrizioni (seppur lievi rispetto al 2020) hanno riportato lo spauracchio in tutto il mondo. ...... Alessandra Leo Incontro Claudia durante l'unica giornata di sole in una settimana uggiosa, di fronte al suo ristorante, il Dèjà Vù Bar - Risto Pizza, tra le le stelle die gli addobbi ...Lo scorso mercoledì 8 dicembre Kate Middleton ha presentato il tradizionale concerto di Natale, “Royal Carols: Together at Christmas”, organizzato a Westminster Abbey dalla Royal Foundation. Il concer ...In occasione del concerto di Natale a Westminster Abbey, Kate Middleton ha indossato un cappotto rosso perfetto per le feste.