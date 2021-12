Decreto flussi, governo pronto a 81mila nuovi ingressi per lavoro. Imprenditori: “Ne servono almeno 100mila”. Resistenze della Lega (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si sblocca ed è destinata a registrare numeri senza precedenti negli ultimi anni l’immigrazione da lavoro in Italia. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, è attesa in questi giorni la firma sul Decreto della presidenza del Consiglio sui flussi per il 2021 col quale si prevede di concedere più del doppio dei permessi di lavoro rispetto all’anno scorso. Secondo le indiscrezioni circolate, si tratta di 81mila fra nuovi ingressi e regolarizzazioni, contro i quasi 31mila previsti negli ultimi sei anni. Una mossa che, però, rischia di creare frizioni all’interno della maggioranza, in particolar modo nella Lega. Una necessità che nasce dalla richiesta degli stessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Si sblocca ed è destinata a registrare numeri senza precedenti negli ultimi anni l’immigrazione dain Italia. Secondo quanto scrive il CorriereSera, infatti, è attesa in questi giorni la firma sulpresidenza del Consiglio suiper il 2021 col quale si prevede di concedere più del doppio dei permessi dirispetto all’anno scorso. Secondo le indiscrezioni circolate, si tratta difrae regolarizzazioni, contro i quasi 31mila previsti negli ultimi sei anni. Una mossa che, però, rischia di creare frizioni all’internomaggioranza, in particolar modo nella. Una necessità che nasce dalla richiesta degli stessi ...

