"Deborah sta malissimo": grande lutto per la Compagnoni, il fratello ucciso da una valanga (Di giovedì 16 dicembre 2021) È morto Jacopo Compagnoni, fratello dell'ex campionessa Deborah Compagnoni. Il 40enne è stato travolto da una valanga con un fronte di circa cento metri mentre scendeva con gli sci d'alpinismo dal canale Nord del Monte Sorbetta, a circa 2.850 metri di quota. Jacopo Compagnoni, 40 anni, lavorava come guida alpina a Valfurva, ed era il fratello della pluricampionessa olimpica di sci alpino Deborah Compagnoni. Dopo essere stato travolto dalla valanga, i soccorsi lo hanno subito portato all'ospedale di Sondalo, ma è morto poco dopo il ricovero. LEGGI ANCHE => Novità sul caso Dora Lagreca: i risultati dell'autopsia e quelle ferite alla mano… Jacopo era il minore dei fratelli ...

