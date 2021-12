Deborah Compagnoni, il fratello Jacopo morto dopo essere stato travolto da una valanga (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dramma per l'ex campionessa dello sci azzurro, . Il fratello, Jacopo Compagnoni , è morto oggi, dopo essere stato travolto da una valanga . Leggi anche > La tragedia è avvenuta questa mattina, poco ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dramma per l'ex campionessa dello sci azzurro, . Il, èoggi,da una. Leggi anche > La tragedia è avvenuta questa mattina, poco ...

