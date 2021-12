(Di giovedì 16 dicembre 2021) "Abbiamo immunizzato ildel personale scolastico". Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, questa mattina all'Istituto comprensivo "Vittorino da Feltre" nel quartiere San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, per l'apertura della campagna di vaccinazione anti Covid-19 per i bambini della fascia di età 5-11 anni. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : De Luca: “In Campania il 100% di docenti e Ata è vaccinato, siamo all’avanguardia” - argentofisico : RT @autocostruttore: Campania, De Luca firma l'ordinanza: «Vietate bibite e pizzette all'aperto» - GiDiFenza : RT @autocostruttore: Campania, De Luca firma l'ordinanza: «Vietate bibite e pizzette all'aperto» - PDUmorista : Sinceramente io sono d'accordo con l'ordinanza di Vincenzo De Luca che vieta gli assembramenti per Natale e Capodan… - alfo_lanzieri : De Luca che vieta la vendita di alcolici alla vigilia di Natale in Campania, è l'esempio perfetto di quella bulimia… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Campania

... nelle grandi città soprattutto, e che invece la risposta del Sud sia ancora timidissima (un primo allarme è stato lanciato dal governatore dellaDeproprio in queste ore: appena 4mila ...Ma anche inè già stato deciso lo stop ai festeggiamenti che potrebbero far aumentare i ... ma non la viviamo con drammaticità" ha commentato il Governatore,Zaia. La Lombardia , dove si ...Le somministrazioni sono possibili da ieri ma non c'è stato il boom. Solo Lazio e Lombardia superano la soglia critica. La palma nera alla Sicilia: 0,5% ...CAMPANIA – In Campania arriva il Bonus Sport da 400 euro per i ragazzi da 6 a 15 anni, fino ad un massimo di 1.600 euro a famiglia, nel caso ci siano più figli. I voucher saranno assegnati dall’Arus, ...