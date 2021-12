Davis Cup 2022 | Slovacchia-Italia alla NTC Arena di Bratislava

Advertising

sportface2016 : #DavisCup2022 | Slovacchia-Italia si giocherà alla NTC Arena di Bratislava - eazeee2004 : RT @usopen: Daniil Medvedev sends Russia into the Davis Cup final! - tennisromania : @LoliLondon Intercollegiate Tennis Association - pierbodo : @mariarosariaFo8 Ma parli della America’s Cup, Coppa Davis o la Coppa di Cristallo? - paoloigna1 : Neppure terminata la #Davis si riparte -

Ultime Notizie dalla rete : Davis Cup

L'incontro è in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022 ROMA - Sarà la "NTC Arena" di Bratislava ad ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare dellain programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. E' lo stesso campo sul quale la squadra di Tibor Toth lo scorso settembre ha superato il Cile nei play - off promozione. L'Italia ha vinto l'......è andata in archivio con il trionfo della Russia in Coppa. La squadra di Daniil Medvedev e Andrey Rublev ha concluso nel migliore dei modi l'anno, che era iniziato con il successo all'ATP. ...ROMA (ITALPRESS) - Sarà la "NTC Arena" di Bratislava ad ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia, valida per il turno preliminare della Davis Cup in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. E' lo s ...Sarà la "NTC Arena" di Bratislava a ospitare la sfida tra Slovacchia e Italia valida per il turno preliminare della Davis Cup by Rakuten in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo 2022. L'Italia ha vinto ...