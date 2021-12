David Rossi ucciso | non si è suicidato Giletti manda in onda l' audio rubato | chi parla | pista clamorosa | VIdeo

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Filmati escattati dalla polizia scientifica nello studio di, tutti spariti. Massimosgancia la bomba a Non è l'arena sul caso del responsabile comunicazione di Mps "si" (il condizionale è d'obbligo) nel 2013 in circostanze mai del tutto chiarite, gettandosi dalla finestra del proprio studio a Siena. Anzi, nuovi sviluppi mettono ora nel mirino le leggerezze dei pm di Siena intervenuti sul luogo del delitto, a botta caldissima.inla scena: "La giacca è sistemata, mentre nella prima parte del filmato non era messa così. La finestra è chiusa, prima era aperta. E guardate nella parte bassa, ci sono tutti dei reperti probabilmente buttati fuori da quel cestino". "Dovevano già stare nella ...

Advertising

borghi_claudio : la mia intervista per il @CorrierediSiena Siena, Borghi (Lega) sulla morte di David Rossi: 'Indagini, superficial… - repubblica : Montepaschi, la Procura di Genova apre nuova inchiesta sulla morte di David Rossi [di Giuseppe Filetto] - borghi_claudio : @auravitale @AlbertoBagnai Domani ci sarà la psicologa del monte paschi che ha assistito david rossi e il 21 saremo… - anto_galli4 : RT @metaanto: Perchè si deve nascondere l' assassino di David Rossi? Cosa verrebbe fuori ? - mr_gianf : ancora lo chiamano suicidio? SVEGLIATEVI!!! David Rossi, giallo morte: Santanchè lo chiamò poco dopo il decesso, le… -

Ultime Notizie dalla rete : David Rossi

La verità sulla morte diè in 60 foto e due video, finora inediti anche per le parti civili, consegnati dalla Questura di Siena alla commissioneparlamentare che indaga sulle ultime ore del manager Mps. È un altro ..., bomba di Giletti sul "suicidio": chi porta in studio, tremano i pm“C’è una differenza sostanziale, Aglieco è arrivato a tutti”. Walter Rizzetto, membro della commissione d'inchiesta parlamentare che indaga sulla morte di Davide Rossi, di dichiarazioni “scottanti” in ...Con il colonnello Aglieco il suo vice Mortillaro e il maggiore Manichino. L’onorevole Migliorino: "Li sentiremo tutti prima dei pm" ...