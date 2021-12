David Rossi, la “coach” con cui parlò il giorno della morte: “Era lucido e “sul pezzo”, non ho mai pensato che stesse per suicidarsi” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha mai avuto la percezione che David Rossi stesse per suicidarsi? “Assolutamente no. Al termine del colloquio mi ha detto “ci vediamo il 13, grazie per tutto, mi ha fatto bene parlare un po’”. Non ho avuto la minima percezione che lui stesse per prendere una decisione del genere. Anzi, ho lasciato una persona che era molto lucida e “sul pezzo” rispetto alle cose che avrebbe dovuto fare”. È il passaggio chiave dell’audizione di Carla Ciani, la mental coach del Monte dei Paschi di Siena che ebbe un colloquio di circa due ore con Rossi la mattina del 6 marzo 2013, lo stesso giorno in cui il suo cadavere fu trovato sul selciato su cui si affacciava il suo ufficio di Rocca Salimbeni. Di fronte alla Commissione parlamentare che indaga sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ha mai avuto la percezione cheper? “Assolutamente no. Al termine del colloquio mi ha detto “ci vediamo il 13, grazie per tutto, mi ha fatto bene parlare un po’”. Non ho avuto la minima percezione che luiper prendere una decisione del genere. Anzi, ho lasciato una persona che era molto lucida e “sul” rispetto alle cose che avrebbe dovuto fare”. È il passaggio chiave dell’audizione di Carla Ciani, la mentaldel Monte dei Paschi di Siena che ebbe un colloquio di circa due ore conla mattina del 6 marzo 2013, lo stessoin cui il suo cadavere fu trovato sul selciato su cui si affacciava il suo ufficio di Rocca Salimbeni. Di fronte alla Commissione parlamentare che indaga sulla ...

Advertising

borghi_claudio : Ora in commissione David Rossi. Al solito visibile in web tv camera. Come sapete la visione è consigliata. - fattoquotidiano : Morte David Rossi, Rizzetto (FdI): “I pm non verbalizzarono le dichiarazioni di un cittadino che lo incontrò”. L’av… - borghi_claudio : @auravitale @AlbertoBagnai Domani ci sarà la psicologa del monte paschi che ha assistito david rossi e il 21 saremo… - giusyoni : RT @metaanto: Perchè si deve nascondere l' assassino di David Rossi? Cosa verrebbe fuori ? - bodyzen52 : RT @kiara86769608: Morte David Rossi, Rizzetto (FdI): “Non verbalizzate le dichiarazioni di un cittadino che lo incontrò”. L’avvocato: “Gra… -