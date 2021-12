Danimarca autorizza pillola anti-Covid della Merck Primo Paese nell’Unione Europea

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Laè ildell'Unionead averto il trattamentoper i pazienti sintomatici e a rischio. Il medicinale, sotto forma di pasticche e commercializzato come Lagevrio, era stato approvato nello scorso novembre dall'Ente per il farmaco europeo (Ema) per un utilizzo di emergenza; già in vendita in Gran Bretagna e in corso dizione negli Stati Uniti, ha mostrato fono ad ora risultati meno positivi di quelli sperati. I risultati dei test clinici comunicati dallanel novembre scorso mostrano infatti un'efficacia molto minore di quella relativa ai dati intermedi annunciati nel mese precedente: il tasso di riduzione dei ricoveri e dei ...