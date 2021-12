Damiani su Milan-Napoli | ”Vale molto sul piano del morale | della credibilità e su Insigne…”

(Di giovedì 16 dicembre 2021): “. Spero che Insigne firmi” Oscar, ex ala di Juventus,, esperto di dinamiche di calciomercato, ha esposto il suo punto di vista a Radio Goal. Queste le sue parole anche sul rinnovo di Insigne con il club azzurro:, esperto conoscitore di dinamiche di calcio mercato, è intervenuto, esponendo il suo punto di vista con Valter De Maggio e Gianluca Vigliotti, ospite in contemporanea. Alla prima domanda di De Maggio riguardo al valore dell’imminente sfida: “. Al di là dei risultato,suldel, ...

Ultime Notizie dalla rete : Damiani Milan

... l'1 - 0 del 10 aprile 1977 (rete decisiva dial 10') che avvicinò il Genoa alla salvezza; ... Ilè anche l'autore del più pesante ko casalingo della storia del Genoa: 0 - 8 il 5 giugno ...A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar, ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Inter e. " Inter? Ha una rosa forte, una società altrettanto. Inzaghi ha molto equilibrio, trovo sia un ottimo allenatore. La squadra ha ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Inter e Milan. Di seguito, un ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore, fra le tante, di Napoli, Inter ...