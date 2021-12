Dalmine | 21 anni al figlio di Colleoni | l’omicidio dopo una vita di umiliazioni

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Bergamo. Un delitto d’impeto commesso al culmine dell’ennesima lite,di. La Corte d’Assise di Bergamo ha accolto la ricostruzione dell’accusa e mercoledì ha condannato Francescoa 21di carcere perdel padre 68enne Franco. La tragedia familiare si è consumata lo scorso 2 gennaio nel cortile del ristorante Il Carroccio in via Sertorio a Brembo di. Secondo quanto appurato dagli investigatori, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, quel giorno, un freddo sabato invernale, Francesco si alza come suo solito di buon ora, intorno alle sei.la doccia e la colazione con la mamma, che era separata dal marito e abita in uno dei tre appartamenti sopra il ristorante, il giovane scende per i preparativi in ...