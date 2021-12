Dall’operaia al rider | le storie di chi ha scioperato | “Precari | sotto ricatto e senza tutele La politica venga a vedere da vicino cos’è il lavoro oggi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche a Milano migliaia di lavoratori, provenienti dalle regioni del nord Italia, sono scesi in piazza per partecipare allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Il capoluogo lombardo è stata una delle 5 città italiane (insieme a Roma, Palermo, Cagliari e Bari) dove i due sindacati hanno organizzato cortei e manifestazioni. In piazza c’erano lavoratori pubblici, privati, metalmeccanici, studenti e pensionati a manifestare insieme contro la riforma dell’Irpef e il disinteresse dei partiti sui temi delle pensioni, del fisco, della sanità e della scuola. Ognuno con la sua storia e il suo vissuto lavorativo. Come quello di Roberta Trama, operaia metalmeccanica lombarda, che invita Draghi e i politici ad andare nelle fabbriche perdala vita reale di una donna metalmeccanica in Italia: “da quando avevo 15 anni e ...