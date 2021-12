Dal condono al precariato Ecco perché si sciopera Oggi la mobilitazione generale indetta da Cgil e Uil Nel mirino la Manovra | la vera emergenza resta il lavoro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Una risposta alla presunta infallibilità del governo Draghi. Unaper riportare al centro il disagio nel Paese, che i Migliori continuano a non voler vedere. Ma il malessere è tangibile, nonostante il fastidio di Palazzo Chigi nei confronti dello scioperoproclamato dae Uil (leggi l’articolo). Di ragioni per scendere in piazza ce ne sono tante, almeno dieci. CRISI AZIENDALI. A cominciare da una questione centrale: le crisi aziendali che continuano a mettere in bilico migliaia di posti di. E in particolare, nel produttivo Nord-Est, ci sono casi noti, come l’azienda dolciaria Paluani, che non potrà celebrare i cento anni dalla fondazione. Dopo il Natale, infatti, l’azienda dell’ex presidente del Chievo, Luca Campedelli, rischia la chiusura. Intanto ha chiesto il concordato preventivo. I ...