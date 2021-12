Curling, Italia batte Germania: sfida alla Rep. Ceca per qualificarsi alle Olimpiadi 2022. Due chance per gli azzurri (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’Italia ha sconfitto la Germania per 11-4 nella partita che ha concluso il round robin del preolimpico di Curling maschile. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), dove ha infilato la settima vittoria su otto partite disputate (l’unico ko è maturato all’extra-end contro la Norvegia) e ha così concluso al secondo posto in classifica generale. Gli azzurri, oggi dominatori in lungo e in largo con ben due mani rubate e due end da quattro punti ciascuno, torneranno in campo domani pomeriggio (venerdì 17 dicembre, ore 15.00) per giocarsi la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Joel Retornaz e compagni affronteranno la Repubblica Ceca, terza in classifica: chi vincerà staccherà il biglietto per i ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) L’ha sconfitto laper 11-4 nella partita che ha concluso il round robin del preolimpico dimaschile. La nostra Nazionale è stata impeccabile sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), dove ha infilato la settima vittoria su otto partite disputate (l’unico ko è maturato all’extra-end contro la Norvegia) e ha così concluso al secondo posto in classifica generale. Gli, oggi dominatori in lungo e in largo con ben due mani rubate e due end da quattro punti ciascuno, torneranno in campo domani pomeriggio (venerdì 17 dicembre, ore 15.00) per giocarsi la qualificazioneInvernali di Pechino. Joel Retornaz e compagni affronteranno la Repubblica, terza in classifica: chi vincerà staccherà il biglietto per i ...

