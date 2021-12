Curling femminile, Italia-Scozia oggi in tv: orario e diretta streaming (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Scozia, match valido per l’ottava giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di Curling femminile. Ultimissimo appuntamento di questo torneo Preolimpico molto combattuto. Azzurre in campo questo pomeriggio alle ore 14. La diretta tv è affidata ai canali di Eurosport. IL CALENDARIO femminile IL CALENDARIO MASCHILE RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Gli orari e ladi, match valido per l’ottava giornata del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021 di. Ultimissimo appuntamento di questo torneo Preolimpico molto combattuto. Azzurre in campo questo pomeriggio alle ore 14. Latv è affidata ai canali di Eurosport. IL CALENDARIOIL CALENDARIO MASCHILE RISULTATI E CLASSIFICHE SportFace.

Advertising

infoitsport : Curling femminile, l'Italia batte la Germania all'extra-end e resta in corsa per le Olimpiadi: ora serve l'impresa… - zazoomblog : Curling Preolimpico femminile Leeuwarden 2021: continua la risalita dell’Italia Germania battuta 7-6 - #Curling… - infoitsport : Curling, l'Italia femminile batte la Turchia e resta in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2022 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ricomincia la rincorsa olimpica della Nazionale femminile: sfida alla Turchia alle ore 09.00! - infoitsport : Curling, l'Italia femminile travolge la Repubblica Ceca e resta in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2022 -