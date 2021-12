Ct Camerun Conceição | “Vi dico cosa so sul rinvio della coppa d’Africa Ho parlato con Anguissa”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel corsotrasmissione “Radio Goal” su radio “Kiss Kiss Napoli” è intervenuto il ctnazionaleense Toni Conceincao. Il tecnico si è espresso relativamente alle voci riguardanti il possibilea causadifficile situazione sanitaria del continente: “Esiste la probabilità che possa non giocarsi ed essere spostata ma le informazioni che mi arrivanono che la competizione inizierà regolarmente il 9 gennaio. Comunicato dell’ECA che minaccia di non mandare i giocatori in assenza di un protocollo sanitario? Siamo preoccupati anche noisituazione Covid in Africa e capisco questo comunicato ma posso dire con estrema certezza che in questo momento si sta preparando ...