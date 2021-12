Cris Tales | nuovo aggiornamento e nuovo personaggio giocabile

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha da poco ricevuto unche apporta alcuni miglioramenti al gioco e aggiunge un nuovissimo. Oltre all’aggiunta del, è stato aggiunto al gioco anche un nuovissimo dungeon a tema meccanico.– Adri – Settimoche si unirà al tuo gruppo. Adri è un meccanico robot che il giocatore incontra per la prima volta a St. Clarity. Ha un ruolo significativo nella storia del gioco finale. In combattimento, Adri agisce come un evocatore, costruendo macchine semplici come mine e torrette che possono essere potenziate grazie ai poteri temporali di ...

Cris Tales: arriva un nuovo aggiornamento gratuito. Una nuova segreta, un nuovo personaggio e una nuova storia ...Pubblicato lo scorso luglio, il delizioso JRPG Cris Tales ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento, che introduce molte nuove funzionalità al gioco, fra cui il nuovo personaggio giocabile Adri, c ...